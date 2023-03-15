Kredi Kartı, Banka Kartı Olan Emeklilerin Hesabına 50.000 TL Ödeme Olacak, Bayram İçin Özel Kampanya

Akbank tarafından yapılan yeni kampanyada kredi ve kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yapan ve bankamatik kartı kullanan tüm emeklilere bayram kredisi olarak 50.000 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli Kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan Akbank yapmış olduğu Bu kampanyada nakit kredi ödemelerinden faydalanacak olan tüm emeklilere en düşük faiz oranlarından yararlanarak işlem yapacağını açıkladı. ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurunuzu bu bankalar üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız akbank'ın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılarak dilediğiniz zaman ödeme alabilirsiniz.

Akbank emekli olan vatandaşlar için bayram kredisi adı altında vermiş olduğu bu kredilerde şartlara uygun olan tüm emeklilere hemen aynı gün içinde ödeme gerçekleştirerek uygun faizlerle kredi işlemleri yapmaktadır. emekli maaşı hesabınız üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsanız Akbank müşterisi olmanız durumunda başvurunuzu bankaya gitmeden bankanın kendi mobil uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 50.000 TL 36 ay vadeli Kredi verilirken aynı zamanda İhtiyaç Kredisi olarak verilecek olan bu kredilerde diğer bankalardaki olan borçlarını kapatmak isteyen emeklilere de destek verilecektir. Akbank bayram kredisi olarak vermiş olduğu bu kredilerde kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapacağı sorgulamalar sonrasında ne kadar kredi onayı alacağını görecek ve kimlik numarası sorgulaması sonrasında sizlere SMS ile kredi sonucu belirlenecektir.