Selçuk Geçer'den bomba gibi haber! Doların Nisan ayında göreceği zirveyi açıkladı!

Doların Nisan ayında göreceği zirveyi açıkladı! Selçuk Geçer'den bomba gibi haber! Yeni yıla giriş yaptıktan sonra yatırımcıların en merak ettiği unsurlardan ilki altınken bir diğeri de dolar kuru oldu. Yeni yılın beraberinde getireceği dolar kurundaki hareketlilik vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyordu. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar ise uzmanlardan gelecek yorumları bekliyordu. Uzmanlarda dolar kuru yorumları gelmeye başladı. Uzmanlar dolar kurunun ne zaman zirveye ulaşacağı hakkında tahminlerini iletiyor.

Dolar Kuru Mart’ta Ne Olacak?

Uzmanlar hükümetin seçim zamanına kadar doları baskılayacağını; gerçek rakamın 24 TL olduğunu aktarıyor. Uzmanlar baskının artık mümkün olmadığını bu nedenle önümüzdeki aylarda doların hızlı bir ivme kazanıp yükseleceği tahminlerinde bulunuyor.

Birçok yatırım uzmanı önümüzdeki ayın sonuna kadar doların 24 TL olacağı görüşüne sahip.

Uzmanlar yaptıkları açıklamalarda ülkemizin kısa vadeli dış borcunun fazla olduğundan dolayı doları baskılamanın artık mümkün olmadığı görüşüne sahip. Baskılama olmayacağından dolayı da doların kısa vadede hızla artış göstereceğine işaret ediliyor. Ülkemizin bir yıl içinde ödemesi gerektiği borç miktarı 190 milyar olduğundan dolayı dolar kurunu baskılamanın pek mümkün olmadığı aktarılıyor.

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