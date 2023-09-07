Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, yeni bir kampanya ile emekli ve sigortalı çalışan vatandaşlara ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Bu kampanya kapsamında belirtilen şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi ödemeleri uygun faiz oranlarıyla gerçekleştirilecektir.

Bu bankalar tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında uygun faiz oranlarıyla birlikte nakit kredi kullanmak isteyen herkes için 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak sunulan bu kredilerden faydalanmak isteyen vatandaşlar, bankanın belirlediği politikalara uygun olduklarında hızlıca onay alabilirler.

Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası, bu kampanya kapsamında başvurularını yapan vatandaşlara 5 dakika içinde sonuç vererek, onaylanan krediyi hesaplarına yatırarak aynı gün içinde kullandırıyorlar. 50000 TL'ye kadar olan kredi tutarları için gelir belgesi gerekmeyebilir.

Başvuru yapmak isteyenler, banka şubelerine kimlik ve gelir belgeleri ile başvurabilirler. Ayrıca, Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler ise bankanın internet bankacılığı uygulamasını kullanabilirler.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için ise SMS ile başvuru seçeneği bulunmaktadır. Başvurunuzu yapmak için sadece bir SMS atmanız yeterlidir. Mesajınızı, "Bireysel TCkimliknumarası aylıkgelir doğumtarihi" formatında yazarak 44 11 numarasına göndererek kredi başvurunuzu hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.