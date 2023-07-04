Emeklilere yönelik özel kredi paketleriyle tanınan Türkiye'deki beş büyük banka, bu kez de maaş hesaplarını bu bankalarda tutan emeklilere yönelik özel bir kampanya başlattı. Ziraat Bankası, Garanti Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Akbank tarafından duyurulan bu kampanya ile emekli maaş müşterilerine uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlanıyor.

Emekliye Özel Nakit Kredi Kampanyası

Kampanyaya katılım bugün itibariyle başladı ve ay sonuna kadar devam edecek. Kampanya kapsamında hem özel bankalar hem de kamu bankaları, emekli maaş hesabını bu bankalarda tutan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi ödemeleri sağlayacak. Emekli maaşınızın bulunduğu banka üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek bu özel kredi paketlerinden faydalanabilirsiniz. Kredi başvuruları cep telefonları üzerinden de yapılabiliyor ve onay alındığında kredi ödemeleri aynı gün hesaplara yatırılıyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli maaş hesaplarının olduğu banka üzerinden, internet bankacılığı şifresiyle birlikte, banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan kredi işlemlerini internet üzerinden yapabilirsiniz. Eğer bankaların internet bankacılığı sistemini kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, öncelikle bir şifre oluşturmanız gerekiyor. 50.000 TL'ye kadar onay alabilen vatandaşlara, bankanın belirlediği şartlara uygun şekilde 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödeme imkanı sağlanıyor. Bu beş bankanın başlattığı bu özel kampanya, emeklilerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Eğer siz de bir emekliyseniz ve maaş hesabınızı bu bankalardan birinde tutuyorsanız, bu fırsattan yararlanmak için başvurunuzu hemen yapabilirsiniz. Unutmayın, kampanya ay sonunda sona eriyor!