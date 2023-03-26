Ziraat Bankası Emekli'ye Müjde: Maaşınızın 22 Katı Kredi Verilecek

Ziraat Bankası yeni duyurusunda emekli maaşı alan vatandaşlara maaşlarını 22 katı kadar kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve başvurularınızı bu banka üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek Bu bankanın başlatmış olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar Ziraat Bankası müşterisi olması durumunda emekli maaşı hesapları üzerinden 22 katına kadar kredi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu Kredi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan vatandaşların belirli şartlara uygun olmaları durumunda işlemlerini gerçekleştireceğini ve banka şubelerine gitmeden de kredi ödemeleri vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız maaşınızın 22 katına kadar ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşları hemen aynı gün içinde ödeme verilecek ve krediler hesaplara yatırılarak yapılandırılacaktır.

Ziraat Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz nakit kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verilir ve ihtiyaç kredisi ödemeleri banka şubelerine giderek hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Ziraat Bankası 22 katına kadar kredi ödemesi vermesi durumunda 100.000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm krediler de sizlere 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturur ve diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için de destek ödemeleri vermektedir.