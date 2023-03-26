3 Kamu Bankasında Hesabı Olanlara Duyuru Yapıldı: 31 Mart Tarihine Kadar İşlem Yapmanız İsteniyor.

3 kamu Bankası üzerinden yapılan duyuruda hesabı olan vatandaşları 31 Mart tarihine kadar 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinde hesabı olan vatandaşlar için gerçekleştirilecek olan bu Kredi kampanyalarında nakit ihtiyacı olup işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlara banka müşterileri olmaları durumunda Kredi ödemeleri Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hızlı bir şekilde verilecek ve krediler hesaplara yatırılarak hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank hesabınızın olması durumunda ve daha önce bu bankalar üzerinden kredi almamış olmanız durumunda işlemlerinizi gerçekleştirmek için hızlı bir şekilde kredi ödemesi alabileceğiniz kampanyalar sizlere uygun faiz oranları ile birlikte verilirken nakit kredi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başvurularımızı gerçekleştirmek için sizlere internet üzerinden de kredi ödemeleri verileceği açıklandı. 3 kamu Bankası üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi bankalar üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte banka şubelerine gitmeden de kredi başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 100.000 TL'ye kadar ise 24 ay vadeli olarak verilirken devlet destekli faiz oranlarından yararlanacak olan emeklilerin de maaş müşterisi olması banka tarafından istenmektedir.