Ziraat bankası emekliye maaşlarına göre 20.000 TL ile 50.000 TL arasında nakit dağıtacak!

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlara kampanya yapmaya devam ediyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden yapacakları kredi başvuruları ile birlikte 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız, 20000 TL ve 50000 TL arasındaki nakit kredi kampanyasına, sizlerde katılabilir başvurunuzu gerçekleştirerek, Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunda, özellikle banka müşterisi olan kişiler, mobil uygulamaya geçerek buradan kredi kullanımı gerçekleştirebilir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU VE SONUÇ!

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu 20.000 TL ve 50.000 TL arasındaki ihtiyaç kredisi kampanyasında gelir belgesi istemeyecek. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman verilecek. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında emekli olan vatandaşlar maaşlarını bu banka üzerinden almaları durumunda kredi kullanabileceklerdir.

Emekli maaşınızı başka bir bankadan alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için öncelikli olarak Ziraat Bankasına, emekli maaşınızı taşımanız gerekiyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte de banka kredi puanı yüksek olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde, masrafsız ve belgesiz olarak Ziraat Bankası üzerinden emekli, kredisini kullanabilir.

Ziraat BANKASI haricinde diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de emekli maaş alan vatandaşlar kendi bankaları üzerinden başvurularını gerçekleştirebilir ve 50000 TL'ye kadar bu bankalar üzerinden kredi alabilir. Ziraat Bankası haricinde kredi kullanacak olan kişiler nakit ihtiyacı olması durumunda kendi banka şubesinin internet bankacılığını kullanabilir veya resmi internet sitesine girerek, kampanyalar hakkında bilgiler alabilir.