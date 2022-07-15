Çin’in Wuhan Kentinde Şimdi de Koleraya Neden Olan Bakteri Görüldü! Çinli Yetkililerden Açıklamalar Üst Üste Geldi!

Çin’in Hubei Eyaletine bağlı Wuhan kentinde perşembe günü tetikler meydana getirildi. Yapılan tetkiklerde dört deniz ürününde koleraya neden olan 0139 tipi bakteri bulundu.

Çin Komünist Partisi’nin yayın organı olan Global Times’ta yer alan habere göre olay Wuhan’ın Baishazhou Pazarı’nda meydana geldi. Pazarda yapılan sağlık denetimi esnasında virüs bulaşmış dört kaplumbağa ürünü tespit edildi.

Gelen ayrıntılara göre, örneklerden alınan numunelerin pozitif sonuç vermesinin ardından acil durum müdahalesi başlatıldı. Pazarda ve ürünlerin satıldığı çevrede epidemiyolojik araştırma, çevresel örnekleme ve dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı.

Ürünlerin satıldığı dükkân ise üç gün süreyle geçici olarak kapatıldı. Uzmanlar tarafındansa risk görülen ürünler uygun şekilde imha edildi. Numunelerle temas eden kişilere de kolera virüs testi uygulandı. Gelen test sonuçlarına göre ise pozitif vaka bulunmamakta.

ÇİNLİ YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ: PANİĞE GEREK YOK

Uzmanlar söz konusu ürünlerde rastlanan kolera bakterilerinin insanlara bulaşma riski taşıdığını açıkladı. Fakat uzmanlara göre paniğe gerek yok. Wuhan Üniversitesi patojen biyolojisi müdür yardımcısı tarafından yapılan açıklamaya göre insanlar pişmiş ürünler yediği sürece enfeksiyon riskinin olmadığı açıkladı.

Öte yandan kolera ısıya, kuruluğa, güneş ışığına ve dezenfektanlara karşı duyarlı. Kolera virüsü 55 C sıcaklığa 10 derece maruz kaldığında hemen ölebilir. Aynı zamanda kaynamaya maruz kalmada virüsü hemen öldürmekte.