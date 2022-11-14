Ziraat Bankası Emekliye "Kasım Ayı" Müjdesi Verdi! Emekliler İçin Ödeme Tutarı 30.000 TL Oldu!

Ziraat Bankası yapmış olduğu yeni kampanya ile birlikte nakit ihtiyacı olan emeklilere, kasım ayı içerisinde gelir belgesiz 30000 TL kadar ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası kasım ayı içerisinde vermiş olduğu bu kredilerde, emekli maaş alan tüm vatandaşları 30000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, sizlerde ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırarak, dilediğiniz zaman 36 ay vadeli 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli ödeme tabloları ile birlikte geri ödemesini yapabileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek, kullanabileceğiniz bu nakit kredilerde uygun faiz oranlarından yararlanacak olan tüm vatandaşlara belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda 5 dakika içerisinde Ziraat Bankası tarafından kredi ödemesi gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 30000 TL ve üzerinde de kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri ve diğer bankadaki olan kredi kartı ve kredi borçlarını kapatabilecekleri kampanyalara katılarak nakit kullanabilmektedirler.

Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 30000 TL'ye kadar kredi ödemesi olacak olan kişilerin 36 ay vadeli kredi işlemlerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapacağını açıkladı.

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilir veya banka şubelerine gitmeden resmi internet sitesine giriş yaparak buradan kredi başvuru formunu doldurabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacak olan vatandaşların nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak istedikleri zaman kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri haberi verildi. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız sizler için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli, bu kredi kampanyalarına katılarak destek kredilerinden faydalanabilir ve diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank'ın da kampanyalarını internet siteleri üzerinden öğrenebilirsiniz.