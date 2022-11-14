TEB, Akbank ve 2 Kamu Bankası Hesabı Olanlar, 7500 TL Ödeme Almaya Başladı! Hemen Başvuru Yapın

TEB bankası Akbank, Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilerin kendi banka hesap numaraları olmaları durumunda 7500 TL'ye kadar ödeme verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler isterlerse özel bankalar üzerinden isterlerse de kamu bankalarından düşük faiz oranları ile birlikte yararlanarak 7500 TL ödeme alabilmektedirler. başvuru gerçekleştirecek olan kişilerin bireysel müşteri olmaları durumunda ihtiyaç kredisi onay alabileceğini söylemek istiyoruz. 7500 TL kredi ödemesi almanız durumunda sizlere 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulurken, ilk taksit ödemenizi isterseniz, 45, isterseniz de 90 gün ertelemeli olarak yapabileceğinizi de söylemek isteriz.

TEB VE AKBANK

TEB bankası ve Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak kolay bir şekilde kredi ödemelerine yapabilmektedir. Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Türkiye Ekonomi Bankası tarafından başvurunuz gerçekleştiriliyor. Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Akbank ve TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka hesapları olmaları durumunda kredi ödemelerine ihtiyaç kredisi olarak internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yapabileceğini söylemek isteriz.

ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK

Kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmak isteyen vatandaşlar içinde yapılan bu kampanyada nakit kredi kullanmak isteyen kişilerin, emekli ve sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerine banka şubelerine gitmeden hemen internet üzerinden yapabilecek olan Ziraat Bankası ve Halkbank olmaktadır. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden acil ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi işlemlerinize hemen Ziraat Bankası ve Halkabank mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası ve Halkbank, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar gibi, ayrıca size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi sadece kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden halledebileceğiniz de söylemek isteriz. 7500 TL ve üzerindeki tüm kredilerde gelir belgesi istemeyen bu iki bankadan hesabınızın olması durumunda düşük faiz oranlarından yararlanarak, krediler kullanabilir, onaylanan bu kredileri hesaplarınıza yatırılacak, hemen alabilirsiniz.