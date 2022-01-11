Ziraat Bankası emekliye 5000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar belirtilen şartlara uygun olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL emekli kredisi veya nakit avans limit kullanabilir. Emekli vatandaşlar için yapılan Bu kampanyalarda vatandaşlar belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman Onay alabileceklerdir. Emekli olan kişiler 5000 TL nakit kredi kullanmak istiyorsa emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması şarttır.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız banka şubelerine gitmeden hemen nakit kredi başvurunuzu 5 dakika içerisinde öğrenebilir mobil uygulama aracılığı ile kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaşınızı ilk defa bu bankaya taşıyacaksınız banka sizlere daha yüksek limitler dede Kredi imkanı sunacak ve diğer bankadaki olan tüm borçlarınız için nakit Kredi kullanmış olacaksınız.

Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar belirli şartlar dahilinde Ziraat Bankası şubelerine gitmeden artık internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman nakit kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası şubelerine giderek başvuru yapmak isteyen emekliler emekli maaşları Bu bankada ise kredi başvurusu için gelir belgesi götürmesine gerek yok. Kredi kullanacak olan kişiler en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte 5000 TL ve üzerinde nakit kredi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası hesabı olan kişiler Ziraat Bankası aracılığı ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa internet bankacılığı şubesine giriş yaparak buradan 5000 TL 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan kredi kullanabilirler.