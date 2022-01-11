43 Yaşında, Erken Emekli Olmak İsteyenlere Müjdeli Haber… Erken Emekli Olmak İsteyenlere Son Dakika Haberi… 43 Yaşında Erken Emekli Olmak İsteyenler İçin Müjdeli Haber Basına Yansıdı. Eyt bekleyenlere Son şans...

Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan kişiler, fiili çalışma sürelerini tamamladıklarında zam yâda yıpranma payı elde etmek için erken emekli olma imkânı mevcut. 18 meslek dalı için bu hak tanınırken, son düzenleme ile sağlık çalışanlarından, cezaevi görevlilerine kadar ilgili olan meslekler de eklenmiş oldu. Yeni düzenleme sonucu 45 iş koluna erken emeklilik olanağı tanınmış oldu. Emekli maaşları düşük olsa bile milyonlarca çalışan kişi emekli olabilmek için gün sayıyor.

Kamuoyunda yıpranma payı olarak bilinen uygulamada inşaat sektöründen cam ve madencilik alanında çalışan kişilere kadar birçok kişiyi kapsıyor. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan kişiler diğer çalışan kişilere nazaran erken emekli olma imkânları bulunuyor. Fiili hizmet süresi zammı da alma imkânları mevcut. Dolayısı ile bu meslekte faaliyet gösteren kişiler çalıştıkları her yıl için emeklilik günlerine ilaveten 60 ile 90 gün süre ekleniyor.

Erken yaşta emeklilik hakkından faydalanmak isteyen meslek sayısı, önceki yıllarda 18 iken, günümüzde bu 45 e yükseltildi. Meslekler arasında röntgen teknisyeni, ağız ve diş radyoloji uzmanlarının yanı sıra ceza infaz kurumu müdürü, pilotlar ile infaz memurlarına da yıpranma hakkı tanınmış oldu. Erken emeklilik imkânı sunan yıpranma hakkı 2017 yılı Ağustos ayından itibaren çalışmaya başlayan kişiler için uygulanacak.

50 Yaşından Önce Emekli Olma İmkânı

Fiili olarak çalışan kişilere, fiili hizmet süresi zammı, 360 gün normal çalışma süresi ile çalışanların, riskli sektörlerde ve kanunun öngördüğü sektörlerde çalışmaları durumunda tanımlanan bir hak olarak ön plana çıkıyor. Fazladan hizmet süresi eklenerek erken yaşta emekli olma imkânı sunuyor.

İlgili sektörlerde çalışan kişilerin yıpranma hakkından faydalanabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. Bu şarlardan ilki 5 yılık süre sınırı olarak ön plana çıkıyor. Riskli sektörlerde çalışanlar bu haktan yararlanabilmeleri için, hizmet süre zammı 5 yıldan fazla olmaması gerekiyor. Özel sektör söz konusu olduğunda bu süre 8 yıla kadar çıkabiliyor.