Ziraat Bankası Emekliye 40.000 TL ve 100.000 TL Arasında Ödeme Yapıyor, Banka Bugün Açıkladı

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyanın duyurusu banka tarafından bugün itibariyle başladığı açıklandı.

Ziraat Bankası yapmış olduğu emekli kampanyasında en düşük limitlerde kredi başvurularını emekli maaşı hesapları üzerinden gerçekleştirmek isteyenlere bireysel tüketici kredisi Olarak emekli kredisini 100.000 TL'ye kadar olarak vereceğini açıkladı.

40.000 TL ve 100.000 TL arasında ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden almanız veya maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirerek başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız emekli maaşınızı almış olduğunuz Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğinizle birlikte işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası bireysel müşteri temsilcisi emekli maaşınız sizin bankada olması durumunda kimliğinizle birlikte işlem yapacak ve bankaya gelir belgesi sunmadan Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılarak maaşınıza göre ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen şube üzerinden görebileceksiniz.

100 bin TL kredi kullanmanız durumunda 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturulurken 50.000 TL'ye kadar verilen kredilerde ise 36 ay vadeli uzun vadelerde Kredi ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar 50.000 TL'ye kadar internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabilmektedir.