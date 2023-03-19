Emekli maaşını PTT'den alanlar dikkat! Açıklama yapıldı

PTT üzerinden emekli maaşı alan emekliler için yapılan yeni duyuruda 100.000 TL'ye kadar yeni bir yeni nakit kredi kampanyası başladığı açıklandı. PTT emekli kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirilen kampanyada limitler yükseltilerek emekli vatandaşların PTT üzerinden emekli maaşı almaları durumunda 100.000 TL'ye kadar ödemeler verileceği açıklandı. emekli olup nakit kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için belirli şartlar dahilinde ödemeler hızlı bir şekilde gerçekleştirilirken PTT üzerinden yapılacak olan tüm başvurularda banka müşterisi olan kişilere 5 dakikada sonuç verilerek ihtiyaç kredisi kullanmalarına olanak sağlanmaktadır.

emekli maaşı alan vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz nakit krediler de uygun faizler de sizlere hızlı bir şekilde Kredi ödemeleri verilecek ve nakit kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde hesaplarınızı da yatırılarak kullandırılacakları. PTT üzerinden emekli maaşı alacak olan vatandaşlar maaş taşıma işlemlerini yapıp ilk maaşını çektikten sonra bu banka üzerinden kredi alabilmektedir.

PTT üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvuru şartlarına uygun olan vatandaşlar diledikleri zaman bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara sizler de hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. sms ile 100.000 TL PTT emekli kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeleri halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.