Ziraat Bankası Emekliye 250.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı!

Ziraat Bankası, son dakika, kampanya duyurusu yaptı. 250000 TL'ye kadar emekli olan vatandaşlara gelir belgesiz olarak nakit ödeyeceğini duyurdu. Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden 250000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak 24 ay vadeli, bu krediyi kullanabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden yüksek limitli, emekli kredisi kullanacak olan vatandaşların bilmesi gereken birkaç adım olmaktadır. Ziraat Bankası üzerinden yüksek limitli Emekli Kredisi alabilmeniz için emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyor olmanız gerekmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş almıyorsanız emekli maaşınızı bu bankaya taşıdıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilir ve 50000 TL'ye kadar alacağınız kredilerde 36 ay vadeli 50000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşınızı taşıdıktan sonra yüksek limitli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusunu yapabilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde öğrenebileceksiniz. Ziraat Bankası, emekli maaş alan müşteriler daha önce bu bankadan kredi kullandıysa 50000 TL'ye kadar Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, kredi alabiliyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 250000 TL kredi onayı almaları durumunda diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarında kapatarak, bu bankadan kredi kullanabilir. Sizlerde bankanın resmi internet sitesi üzerinden kampanya detayları hakkında bilgiler alabilir, güncel faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.