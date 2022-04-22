Cep Telefonu Sahibi Türkiye İş Bankası Müşterilerine 3 Gün İçinde Ödeme Yapılacak. Koronavirüsü pandemisi dönemi içerisinde sosyal mesafe uygulamaları ile sokağa çıkma yasağı hakları, ticari işlemlerde ve bankacılık piyasasında dijital altyapının yaygınlaşmasına sebep oldu.

Özellikle de güvenli ve hijyenik ödemeler hususunda dijital bankacılık altyapısı çok daha yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Bankalar, artık gösteren talebe istinaden düzenlemiş oldukları kampanyaları ile müşterilere harcadıkça kazandırmaya devam ediyor.

Türkiye İş Bankası ödemede güvenliği en yüksek seviyeye çıkartan TR karekod ödeme sistemini kullanan müşterilere anında 100 TL tutarında maxipuan hediye ediyor.

İş Bankası TR Karekod ödeme kampanyası detayları neler?

Türkiye İş Bankası resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden bu sabah itibarıyla yapılan son dakika açıklamasına göre müşterilere kazandıran özel avantajlar ve kampanyalar sunuldu.

Özellikle de 1 Nisan 2022 tarihi ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında geçerli olacak karekod ödeme sistemi kampanyası ile beraber bütün İşbank müşterileri 100 TL'ye varan maxipuan hediyesi kazanabiliyor.

İş Bankası Karekod ile ödeme altyapısı ile ödemeleri hem daha güvenli hem de daha hijyenik bir şekilde yapma imkanı tanıyor.

Müşteri 30 Nisan tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında yapılacak bütün Karekod ile ödeme işlemlerine 100 TL tutarında maxi puan hediyesi kazanmanız mümkün hale geliyor.