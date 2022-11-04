Ziraat Bankası emekliye 100.000 TL ve üzerinde ödeme yapacağını açıkladı! Sadece emekli olan kişiler onay alacak!

Ziraat Bankası , emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu yeni kredi kampanyasında nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız ve diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için destek kredilerinden faydalanmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirerek, bu banka üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ziraat Bankası, 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapmış olduğu kampanyada 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturmanıza imkan sağlayacak ve 100000 TL'ye kadar gelir belgesiz, Emekli Kredisi onayı almanız durumunda diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmanız için sizlere destek olacaktır.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşların uygun faiz oranları ile birlikte işlemlerini gerçekleştirmeleri durumunda hemen aynı gün içinde ödemeler yapılmaktadır. Ziraat Bankası Emekli Kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız, uygun faiz oranlarından yararlanarak, hemen 5 dakika içerisinde sonuç alabilecek onaylanan kredileriniz de hesaplara yatırarak hemen kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvuru yapmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde işlem yapılacak ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.

başvuru yapmak istiyorsanız, sadece banka şubeleri üzerinden değil, banka internet sitesi, müşteri hizmetleri numarası ve Ziraat Bankası, mobil uygulaması ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.