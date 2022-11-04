TBMM Geçti! Meclis onayından geçen emeklilere özel kampanya haberi ve ek ödemeler duyuruldu! Bugün almaya başladınız!

Emekli maaş alan vatandaşlar, Meclis onayından geçen ve devlet destekli olarak ödenecek olan nakit kampanyalardan faydalanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecek ve hızlı bir şekilde kredi kullanabileceklerdir. Meclis onayından geçen ve devlet destekli olarak ödenecek olan bu kredilerden faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Devlet destekli olarak işlem yapmak isteyen tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi işlemleri sunacak olan bankalar üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek, kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirilecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacaktır.

Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını, bankaların resmi internet sitelerine girerek buradan 50000 TL'ye kadar olmak kaydı ile birlikte hızlı birşekilde yapabiliyor. Gelir belgesiz olarak bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yaptıktan sonra onay almanız durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi verilecek ve 3 ay ertelemeli olarak ilk taksit ödemesinden yararlanacaksınız.

Emekli maaş hesabınız bu bankalar üzerinde değilse, maaş müşterisi olduktan sonra daha yüksek limitlerde bankaların, sizler için hazırlamış oldukları kredi kampanyalarına katılabilir ve ayrıca banka hesabınızın olması durumunda bankaların mobil uygulamaları üzerinden internet kredisi kullanabilirsiniz.