Ziraat Bankası emekliye 10 maaş kredi verecek!

Ziraat Bankası, emekliler için yapmış olduğu kampanyalara devam ediyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan ve daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapan kişilere maaşlarının 10 katına kadar düşük faizli ihtiyaç kredisi veriliyor. 3500 TL emekli maaş alan vatandaş, 35.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapılarak kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlanacaktır. 75 yaşına kadar olan emekliler kredi başvurusunda bulunabilir ve nakit kredi kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası, emekli maaşını alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasına başvuruları birden fazla yöntem ilede almaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekli, öncelikli olarak emekli maaşını bu banka üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınızı banka üzerinden alıyorsanız aşağıdaki başvuru yöntemlerinden bir tanesini seçerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, emekli maaş alan vatandaşlar, internet bankacılığı şifresi alarak, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden veya bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilir.

Ziraat Bankası ATM'si üzerinden kredi başvurusu yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını kullanarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası, mobil uygulaması haricinde internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da internet bankacılığına araya katmadan, kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusunda bulunmanız mümkündür.

Başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, nakit kredi kampanyalarına katılabilmeleri için bu şartlar dahilinde hızlı bir şekilde başvurusunu yapabilir ve onaylanan tutarı yine aynı gün içinde kendi hesabına yatırarak kullanabilir. Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar, emekli maaşlarını kendi bankalarından almaları kaydı ile 750 TL'ye varan emekli promosyonu da vermektedir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan kişiler, ayrıca, 5000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunarak, kredi imkanından faydalanabiliyor.