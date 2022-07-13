NASA, Evrenin Daha Fazla Webb Teleskobu Görüntüsünü Ortaya Çıkardı

Dünyanın dört bir yanındaki insanların şimdiye kadar çekilmiş "evrenin en derin, en keskin kızılötesi görüntüsünü " görmelerinden saatler sonra , Amerika Birleşik Devletleri uzay ajansı James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen diğer ayrıntılı fotoğrafları yayınladı.

NASA, Avrupa ve Kanada uzay ajansları ve dünyanın en büyük ve en güçlü uzay teleskopu ile ortak bir işbirliği olan Webb'den gelen görüntülerin “astronomide yeni bir çağın şafağını” başlattığını söyledi.

Salı sabahı yayınlanan fotoğraflardan biri, Dünya'dan yaklaşık 2.500 ışıkyılı uzaklıkta bulunan Güney Halka Bulutsusu olarak bilinen ölmekte olan bir yıldızı çevreleyen bir toz bulutu ve ışık ışınları gösterirken, bir diğeri Stephan Beşlisi adlı bir gökada kümesine bir bakış sunuyordu.

Ajans, Güney Halka Bulutsusu fotoğrafı hakkında, "Bu sahnenin merkezindeki sönük yıldız, binlerce yıldır her yöne gaz ve toz halkaları gönderiyor" dedi ve Webb'in "ilk kez bu gerçeği ortaya çıkardığını ekledi.

NASA, "Bir yıldızın yaşamının son aşamalarından kalma bunun gibi yeni ayrıntılar, yıldızların nasıl evrimleştiğini ve çevrelerini nasıl dönüştürdüğünü daha iyi anlamamıza yardımcı olacak" dedi.

9,7 milyar dolarlık Webb gözlemevi, kozmosun içinden bilinen evrenin şafağına kadar bakmak ve devrim niteliğinde bir astronomik keşif çağını başlatmak için tasarlandı.

Ham teleskop verilerinden oluşturulması haftalar süren tam renkli, yüksek çözünürlüklü ilk resim grubu, Webb'in temel araştırma alanlarından ilgi çekici erken görüntüler ve ilerideki bilim görevlerinin bir ön izlemesini sağlamak için NASA tarafından seçildi.

Webb Teleskobu, 25 Aralık 2021'de Güney Amerika'nın kuzeydoğu kıyısındaki Fransız Guyanası'ndan ve bir aydan kısa bir süre sonra Dünya'dan 1,6 milyon kilometre (bir milyon mil) nihai hedefine ulaşmadan önce yola çıktı.

Webb oradayken, çeşitli bileşenlerini ortaya çıkarmak, aynalarını hizalamak ve aletleri kalibre etmek için altı aylık bir süreçten geçti ve önümüzdeki haftalarda daha fazla keşfin ortaya çıkması bekleniyor.

Astrofizikçi Jane Rigby Salı günü canlı bir NASA yayını sırasında, “Webb ile ilgili şaşırtıcı olan şey, keşifleri yayma hızımızdır” dedi. "Her hafta bunun gibi keşifler yapacağız."

Heyecanlı bir James Webb "tezahürat ekibinden" yuhalamalar ve haykırışlar, NASA ve uluslararası ortaklarından yaklaşık 300 bilim adamı, teleskop mühendisi, politikacı ve üst düzey yetkiliyi Salı günkü açılış konuşmaları öncesinde dolu ve canlı bir oditoryumda karşıladı.

NASA Yöneticisi James Nelson sahneden "Bugün bir moral mitingine geleceğimi bilmiyordum" dedi ve Webb'in "her görüntünün bir keşif olduğunu" coşkuyla dile getirdi.

Pazartesi akşamı Beyaz Saray'da kısa bir etkinlik sırasında yayınlanan "derin alan" görüntüsü, ön planda devasa gökadalar ve şuradan burada görünen soluk ve son derece uzak gökadalar ile birçok yıldızla dolu.

Görüntünün bir kısmı, 13,8 milyar yıl önce olan Büyük Patlama'dan çok uzun olmayan bir süre sonra gelen ışıktır.

Harvard astronomu Dimitar Sasselov, The Associated Press haber ajansına açıklamanın ardından “Bugün gördüğümüz şey erken evren” dedi.

Öznelerini esas olarak kızılötesi spektrumda görüntülemek için inşa edilen Webb, esas olarak optik ve ultraviyole dalga boylarında çalışan 30 yaşındaki öncülü Hubble Uzay Teleskobu'ndan yaklaşık 100 kat daha hassastır.