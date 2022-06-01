Ziraat Bankası Emeklileri İlgilendiren Duyuruyu Yaptı: 30 Haziran'a Kadar Başvuru Yapın

Ziraat Bankası Emeklileri İlgilendiren Duyuruyu Yaptı: Ünlü kamu bankası Ziraat emekliler için açıklama yaptı! Bank kart sahibi olanların 30 Haziran'a kadar başvuru yaptıktan sonra toplam 200 lira alacağı açıklandı.

Ziraat Bankası, "Emekli müşterilerimiz, 16 Mayıs-30 Haziran 2022 tarihleri arasında Bankkart ve Bankkart Sözleşmeli Marketlerimizde, Giyim, Sağlık, Optik, Kafe ve Restoranlarımızda alışveriş başına 50 TL'ye kadar maksimum 50 TL harcama yapmaktadır. 500 TL, Toplam 200 TL Bank kart Lirası verilecektir. Yeni kampanya açıklandı.

Kampanya Kapsamı

Emekli müşterilerimize özel etkinlik 16 Mayıs-30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli olacaktır. Etkinliğe katılmak için Bankkart Mobil uygulamasında "Etkinliğe Katıl" butonuna tıklamanız veya WIN yazarak 4757 yazıp yazmanız yeterlidir. SMS gönderimi ücretsizdir. Bankkart'ınız ile Bankkart'ın market, giyim, sağlık, optik, kafe ve restoranlarının bulunduğu üye işyerlerinde Bankkart POS alışverişi başına 50 TL ve toplamda 200 TL Bankkart lirası 500 TL'ye kadar kontrata sahip olacaksınız.

Kampanya Kriterleri Nelerdir?

İşlemlerin Bankkart anlaşmalı üye iş yerlerimizin Bankkart POS'larından yapılması gerekmektedir. Sadece e-ticaret hizmeti veren üye işyerlerinden yapılan işlemler kampanya dışıdır. Bankkart'ın kredi ve banka kartı özellikleri kullanılarak yapılan işlemler harcamaya dahil edilecektir. Kampanya kapsamında Bankkart lirası kazandıracak işlemler peşin veya taksitli olarak yapılabilmektedir. Kampanya müşteri bazlı olup, müşteriler 200 TL'ye kadar Bankkart lirası kazanabilmektedir. Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Free ürünleri ile yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir.

Etkinlik orijinal kart sahibi ile sınırlıdır. Ek kartla yapılan harcamalar, orijinal kart sahibinin harcamasına dahil edilir. Won Bankkart lirası 7 Temmuz 2022 tarihinde yüklenecektir. İptaller, iadeler, Bankkart lirası kullanım işlemleri, nakit çekme işlemleri faaliyet kapsamında değerlendirilmeyecektir. Kart yüklemesi kampanyaya dahil değildir. Kampanya süresince yapılan işlemin iade edilmesi durumunda sağlanan Bankkart lirası iade edilecektir. Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart lirası yoksa kalan tutar hesap özetine yansıtılır.

Böylelikle Ziraat Bankası sunmuş olduğu kampanyalarla ayrıcalıklı bir hizmet deneyimine erişmenin avantajlarına erişmiş olacaklardır. Ziraat Bankası geniş kredi desteği sayesinde avantajlı bir hizmet yapısını sizlere ayrıcalıklı koşullar altında sunmayı başaran bir bankadır.