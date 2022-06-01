Akbank ATM Üzerinden 45.000 TL Ödeme Vereceğini Açıkladığı An: Sistem Kilitlendi! En Düşük Faizlerle Ödenecek

Nakit Gereksinimi İçin Akbank’tan 45 Bin TL Ödeme, ATM’den Alınacak… Nakit ihtiyacı halinde vatandaşlara Akbank’tan 45 bin liralık ödeme yapılacak. Ödemeyi ATM’lerden alabilirsiniz.

Nakit sıkışıklığı yaşıyorsanız, Akbank tarafından her bireye 45 bin liralık ödeme fırsatı. Ödeme tutarını ATM’lerden alabilirsiniz. Basına yansıyan kampanya için işlem yapan vatandaşlara hemen destek sağlanacak.

Nakit gereksinimi hisseden kişiye Akbank tarafından 45 bin liralık ödeme geliyor. Paranın tamamını ATM üzerinden çekebilirsiniz. Akbank tarafından uygulama koyulan kampanyaya katılım sağlayan herkes ödemeden faydalanabilecek. Akbank resmi internet sitesi üzerinden gerekli tüm bilgiyi yayınladı.

Ekonomik anlamda sorun yaşayan ve bankalardan beklediği ilgili görmeyen her birey Akbank’a başvuru yapabilir. Uygun olan faiz oranları ile kredi onayı alarak krediyi kullanabilir. Uygulanacak olan kredide vade 36 ay olarak düzenlendi.

Akbank’tan Kampanya İle İlgili Açıklama Geldi

Akbank tarafından başlatılan kampanyada tutar 45 bin lira olarak belirlendi. Verilecek olan ödeme her vatandaşa yapılmayacak. Bankanın müşterisi olan her vatandaş ödemeden faydalanabilecek. Kampanyaya katılım sağlamak isteyenler, bankada hesaplarının bulunması gerekir. Hesabı bulunan müşteriler bankanın internet bankacılık sistemini kullanarak başvurularını yapabilirler. Onay alınması halinde işlemler gerçekleştirilerek kredi kullanımı hemen sağlanır.

Banka tarafından, banka müşterileri ihtiyaç kredisine katılım sağlamaları için kredi notu söz konusu olacak. Kredi notuna göre kredi veriliyor. 36 ay vadeye dayana kredide ilk ödeme 3 aylık ertelenebilecek. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar SMS ile de başvuru yapabilecek. SMS yöntemini kullanmak isteyenler, cep telefonundan kredi yazarak boşluk bırakılıp, TC kimlik numarası 4425 numaraya gönderilerek başvuru yapabilirler.

Yapılan başvuru sonucunda telefona kredi onayı geldiğinde, kredinizi sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Akbank tarafından müşterilerine sunulan bu kampanyaya katılım sağlamak isteyenler kredi notunu ön planda tutmaları gerekir. Şayet kredi notunuz istenen düzeyde ise sizlere kredi için onay verilecektir. Rahat bir şekilde onay almanız için banka kredi notunuzun en az 1200 ve üzeri olması gerekir. Şayet bu notun altında ise onay almanız mümkün olmaz. Kredi ile ilgili detayları banka ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.