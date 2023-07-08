Ziraat Bankası, emeklilere yönelik özel bir kredi kampanyası başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında Ziraat Bankası, 100.000 TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunacak. Nakit ihtiyacınızı karşılamak için bu kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler, belirtilen şartları yerine getirdikleri takdirde başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde kredi ödemelerini alabilecekler.

Ziraat Bankası'nın emeklilere özel düzenlediği ihtiyaç kredisi kampanyasında, emekli olan vatandaşlar kendi bankalarından maaş alıyor veya maaş müşterisi ise kredi alabilecekler. Başvurunuzun hızlı bir şekilde sonuçlanması için bankada hesabınızın bulunması gerekmektedir. Başvurularınızı ise internet bankacılığı uygulamaları üzerinden, müşteri hizmetleri numaralarını arayarak veya banka şubelerine giderek gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekli vatandaşların emekli maaş hesaplarının Ziraat Bankası üzerinden olması gerektiğini belirtmektedir. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, maaşlarını Ziraat Bankası'ndan almaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilirler.

Başvurunuzu kolay ve hızlı bir şekilde tamamlamak için banka şubelerine gitmeden de işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası'nın internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden başvurunuzu yaparak sadece 5 dakika içerisinde sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Onaylanan kredinizi ise aynı gün içinde hesabınıza alabilirsiniz.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasıyla birlikte borç kapatma kredisi imkanı da sunmaktadır. Yüksek limitli kredi kullanacak olan vatandaşlar, bu kampanya sayesinde borçlarını kapatarak finansal durumlarını düzeltme fırsatı bulabilirler.

Kampanyaya katılan ve başvurularını gerçekleştiren emeklilere, nakit ihtiyaçları olduğunda en düşük faiz oranlarından yararlanarak 3 ay ertelemeli kredi verilmektedir. Bu sayede emekliler, ödemelerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirme imkanına sahip olacaklar.

Ziraat Bankası'nın emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyası, emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamaları ve finansal konularda desteklenmeleri amacıyla düzenlenmiştir. Emeklilerin başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlanması ve kredilerini kullanmaları için banka pratik çözümler sunmaktadır.