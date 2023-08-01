Emeklilerin tek gelir kaynağı maaşları olduğu için geçinmeleri de zorlaşıyor. Emekli maaşlarına, yılın son altı ayı için yüzde 25 oranında zam yapıldı. Bu zam, pek çok emekli tarafından yetersiz bulundu. Aynı zamanda en düşük emekli maaşında artış olmadı. Kök aylığı 6000 TL ve daha düşük olanlar, 7500 TL olacak şekilde maaş almaya devam edecek.

Bazı emekliler, sadece emekli maaşı ile geçiniyor. Bu nedenle artan pahalılık karşısında geçinmekte zorlanıyorlar. Emeklilerin yardımına koşan Ziraat Bankası oluyor. Banka, kamu bankası olmanın da avantajıyla düşük faizle kredi veriyor.

36 AYA KADAR VADE YAPILIYOR

Ziraat Bankası, 36 aya kadar vade fırsatı sunuyor. Banka, 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde 36 ay vade fırsatı sunuyor. 36 ay vade fırsatı sayesinde aylık ödeme tutarı düşük oluyor. Kredi çekmek isteyenler, tutarı kendi ihtiyaçlarına göre belirleyebiliyor. İhtiyaç kredilerinde tutar, 100 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu sayede emekliler büyük çaplı ihtiyaçlarını da karşılıyor.

DÜŞÜK FAİZ FIRSATI SUNULUYOR

Ziraat Bankasının sunduğu en önemli avantajlardan biri düşük faiz fırsatı oluyor. Düşük faiz fırsatı sayesinde aylık ödeme tutarı düşük oluyor. Geri ödemeler, daha kolay şekilde yapılıyor. Ziraat Bankasının taşıt ve konut kredisi gibi farklı seçenekleri de bulunuyor.

Banka, emeklilere promosyon ile de destek oluyor. Maaşını, Ziraat Bankasına taşıyan emeklilere yüksek tutarda promosyon veriliyor. Ziraat Bankası, kredi başvurularını incelerken kredi notunu dikkate alınıyor. Kredi notu düşük olanların, krediden yararlanması mümkün olmuyor. Kredi almak isteyenler, internet şubesinden başvuru yapabilir.

Bunun yanı sıra mobil şube üzerinden de başvuru yapılabilir. Böylece şubeye gitmeden başvuru süreci tamamlanır. Kredi geri ödemeleri de internet şubesinden ve mobil şubeden yapılabilir. Böylece Ziraat Bankası borcu, son derece kolay şekilde kapatılır. Kredi kullanmak isteyenler, tutarı kendi ihtiyaçlarına göre belirleyebilir.