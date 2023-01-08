Ziraat Bankası Emekli Promosyonu Belli Oldu mu? Ocak, Şubat ve Mart Aylarında Ne Kadar Emekliye Ödeme Verilecek?

Ziraat Bankası, 2022 yılında yapmış olduğu, emekli promosyon kampanyasına 2023 yılında da devam edeceğini açıkladı. Ziraat Bankası tarafından emekli promosyonu almak isteyen vatandaşlara 5000 TL'ye kadar ödemeler verileceği duyuruldu. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız ve 3 yılı maaş taşımama sözü verirseniz, Ziraat Bankası ile birlikte SGK tarafından sizlere verilecek olan 5000 TL ödemeleri geri ödemeden, hesabınızı alabilir ve kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası en çok emekli maaş alan vatandaşların tercih etmiş olduğu, bankaların başında geldiği için 2023 yılında hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini de emekli olan vatandaşlar araştırmaktadır. Ziraat Bankası, daha önce 750 TL'ye kadar vermiş olduğu, emekli promosyonlarında zam yaptı ve 5000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Emekli Promosyon 2023

Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklama sonrasında 3500 TL'ye kadar maaş alan vatandaşlara 3000 TL emekli promosyonu verilmektedir. 3500 TL ile 7500 TL arasında emekli maaş alan vatandaşlar, 3 gün 500 TL ile 7500 TL ile 10 bin TL arasında emekli maaş alan vatandaşlar ise 4500 TL emekli promosyon alabilecek.

Ziraat Bankası, yapı tarafından yapılan emekli promosyon kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek için 5000 TL emekli promosyonu almak istiyorsa, 10000 TL ve üzerinde emekli maaş alması gerekiyor. Ziraat Bankası, emekli promosyon kampanyalarına başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz.