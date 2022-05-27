Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara 125.000 TL ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı

Emekli olan vatandaşlar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Ziraat Bankası üzerinden işlemlerini yaparak 125.000 TL'ye kadar hemen Kredi kullanabiliyor. Ziraat Bankası yapmış olduğu emekli kredi kampanyasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutar kadar krediyi hemen hesabına yatıracak. Ziraat Bankası 125.000 ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden de işlemlerini mobil uygulama üzerinden kolayca yapabilmektedir.

Ziraat Bankası özellikle kamu Bankası olmasından dolayı emekli olan vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında geliyor. Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ne kadar kredi onayı aldığını hemen öğrenecek ve varsa diğer bankadaki Olan borçları da kapatılarak borç transferi yapabilecek.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan emekliler başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedir. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirdikten hemen sonra şartlara uygun olması ile birlikte krediyi aynı gün içinde kendi hesabına yatırabilmektedir.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ile birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Eğer emekli maaşı hesabınız haricinde daha başka bir geliriniz varsa ve bu geliri belgeleyebiliyorsanız bankaya bu gelir belgesini de vererek daha yüksek limitlerde kredi kullanmanız mümkün olmaktadır.

125 bin TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredilerinde 24 ay vadeli olarak işlem yapılabilmektedir. 36 ay vadeli Kredi kullanacak olan vatandaşlar sadece 50.000 TL'ye kadar yapacağı Kredi başvurularında bu ödeme tablosunu oluşturabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden de kredi veriliyor

Ziraat Bankası üzerinden mobil uygulama kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaş emekli maaşı hesabı üzerinden alacağı internet bankacılığı şifresi ile birlikte 1.54 faiz oranları ile kredi kullanmaktadır. Ziraat Bankası kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar acil kredi almaları durumunda en yakın banka şubelerinde kimlikleri ile birlikte giderek de işlem yapabiliyor. Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de başvurunuzu gerçekleştirerek kredi kullanabilirsiniz.