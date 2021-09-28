Ziraat Bankası emekli olan müşterilerine 10.000 TL sigortalı olarak çalışan kişilere 20.000 TL ödeme yapıyor. Ziraat Bankası üzerinden yapılan son kampanya ile birlikte emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişiler 10.000 TL ve 20 bin TL arasında acil nakit ihtiyaçları durumunda ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası yapmış olduğu Bu kampanyada düşük faiz oranları ile birlikte 20 bin TL'ye kadar kredi verirken ilk kredi taksit ödemelerinde de 3 ay erteleme yapma imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası emekli olan müşterilerin 10.000 TL alabilmeleri için bu banka üzerinden emekli maaşı almalarını istiyor.

20.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan sigortalı olarak çalışan kişiler ise en az son iş yerinde 6 aydır sigorta primleri düzenli olarak yatmış olması gerekiyor.

Ziraat Bankası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 10 bin TL veya 20.000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesapları olması durumunda bankanın mobil uygulamasına girerek buradan Kredi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası internet bankacılığı şifreniz ile birlikte kredi başvurusu yapabilir onaylanan Kredinizde hemen aynı gün içerisinde hesabınıza aktarabilirsiniz.

Ziraat Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler ayrıca bankanın ATM'leri ve müşteri hizmetleri numaralarını arayarak da hem kredi faiz oranlarını öğrenebilir hem de ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir.

Ziraat Bankası şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte en yakın banka şubesine giderek 36 ay vadeli ilk kredi taksit ödemesinde de 90 gün ertelemeli olan Kredi başvurusunda bulunabilirler.