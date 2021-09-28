Son Dakika: SGK Üzerinden Başvuranlar Geri Ödemesiz 34.080 TL Ödenecek

SGK başvuru yapanlara geri ödemesiz şekilde 34.080 TL ödeyecek. Pek çok kişinin haberdar olmadığı ödenek son zamanlarda ortaya çıkmaya başladı. Söz konusu ödenek, geri ödemesiz şekilde milyonlarca kişiye yapılacak.

34.080TL’nin yanı sıra, çocuklu ve çalışan anneler için de devletten ayrı bir ödenek hazırlanıyor. Çalışan, bunun yanı sıra çocuğuna bakan anneler için müjde, 2.840TL ödenek verilecek. Geri ödemesiz olarak yapılacak olan ödemelere SGK üzerinden hemen başvuru yapmak mümkün durumda.

Ödemeler bir yıl boyunca devam edecek, aylık 2.840TL olacak şekilde yapılan ödemeler toplamda 34.080TL’ye denk gelmekte. Söz konusu ödeneklerden çalışan aynı zamanda çocuklarına bakan anneler yararlanabilecek. 2.840TL aylık ödenek imkanı sunulmakta.

Çocuklu Annelere Devletten Dev Destek

Çalışan aynı zamanda çocuklu olanlar için müjde, devlet tarafından geri ödemesiz ödenekler sunulmakta. Özellikle çalışırken bir yandan da çocuklara bakmak zorunda kalanlar için geliştirilen ödenek paketi, annelerin sırtındaki pek çok yükü azaltacak.

Sigortalı çalışan sayısını arttırmak için atılan bu adıma SGK üzerinden katılmak mümkün durumda. Ödeneğin yanı sıra, çocuklara bakabilmesi için devlet tarafından bakıcı da verilmekte. Bakıcı masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Söz konusu bakıcı desteği sayesinde çalışan annelerin işlerinden ayrılmadan, mesleklerindeki yükselişleri kaybetmeden devam edebilmesi hedefleniyor. Bakıcı meslek alanlarında da artışa neden olan ödenek kadın istihdamına destek vermekte.

SGK Üzerinden 2.840 TL Ödenek Nasıl Alınır? Nasıl Başvurulur?

Toplamda 34.080TL olan SGK Ödeneğine nasıl başvurulur? 2.840TL Aylık ödenek alabilmek için gereken şartlar nelerdir?

Söz konusu ödeneklerden yararlanabilmek için bazı şartları yerine getirmeniz gerekmekte. 0-2 Yaş aralığında çocuğa sahip olmak bu şartlar arasında yer almakta. Bekâr bir anneyseniz çocuklarınızın velayetinin üzerinizde olması gerekmekte.

Bu aşamadan sonra SGK’nın resmi sitesi üzerinden veya en yakın SGK kurumundan başvuru yapabilirsiniz. Çocuğunuz ile aynı adreste bulunduğunuzu teyit etmeli ve çocuğunuz başka bir yerde olmamalıdır. Başvuru yapan annelerin işlerinde tam zamanlı ve sigortaları yatıyor şekilde çalışması gerekmekte.

Gereken şartları karşılayan anneler başvurularını yapabilirler, başvuru süreci oldukça zahmetsiz ve hızlı ilerlemekte. Bu nedenle attığınız adımları hızlıca bitirebilir ve kesin sonuca hemen ulaşabilirsiniz.