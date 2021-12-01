Ziraat Bankası emekli olan kişilere 2000 TL ödeme yapıyor

Ziraat Bankası başlatmış olduğu kampanyalar ile birlikte uygun faiz oranlarıyla sürekli olarak güncel emeklilik kampanyaları yapmaktadır. Ziraat Bankası emekliler için yapmış olduğu kampanyada emekli maaşını kendi bankasına taşıyan kişilere 750 TL promosyon haricinde 2000 TL artı para vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası 2000 TL artı para başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka şubelerine giderek başvurunuzu gerçekleştirebilir veya internet bankacılığını kullanarak şubelere gitmeden işlem yapabilirsiniz.

Acil paraya ihtiyacı olan emekliler için yapılan bu kampanyalarda emekli maaşınızı bu bankadan almıyorsanız 2000 TL artı para kullanamazsınız. Birini çok olan artı para kredili mevduat hesabı olarak sizin hesabınıza yatacak ve 2000 TL olarak hesabınıza artı para göreceksiniz.

2000 TL artı para başvurusunu almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte Ziraat Bankası mobil uygulamasına gelerek kendi emekli maaşı hesabınız üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak yapacaksınız. 2000 TL onay almanız durumunda kullanmış olduğunuz parayı 12 ay taksitle bölerek taksitli nakit avans olarak da geri ödeyebiliyorsunuz.

Ziraat Bankası emekli maaşınızı kendi bankasına taşımanız durumunda ayrıca emekli kredisi kampanyasına katılmanızı sağlıyor. Emekli olan kişiler 2000 TL haricinde Ziraat Bankası şubesi üzerinden 200 bin TL'ye kadar da emekli kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası emekli kredisi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar işlem yaparken 50.000 TL üzerinde 24 ay vade ile kredi kullanabilir. Bankadan kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yaparak kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanyaları ile birlikte ayrıca borç kapatma kredisi kampanyası da yapıyor. Ziraat Bankası 2000 TL haricinde işlemi yapacak olan kişiler eğer bu bankadan borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek diğer bankadaki tüm borçlarını kapatmak için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat bankası'na emekli maaşınızı taşımak istiyorsanız e-devlet Sitesi üzerinden veya sosyal sigortalar kurumuna giderek buradan emekli maaşınızın banka adres değişikliğini yapabilirsiniz. 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız emekli maaşınızı bu bankaya taşımak gerekmektedir.