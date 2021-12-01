Myanmar Ordusu Helikopter Saldırıları Binlerce İnsanı Kaçmaya Zorladı

Yerel basına göre, Myanmar'ın ülkenin askeri yönetimine direniş yatağı olan Sagaing bölgesinde silahlı helikopterlerin düzenlediği saldırılar nedeniyle binlerce sivil evlerini terk etti.

Hafta sonu bildirilen saldırılar, Depayin ilçesindeki 15 köyü hedef aldı. Aynı bölge, Aung San Suu Kyi'nin Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) partisinin yaklaşık 70 destekçisinin 2003 yılında Nobel Barışını ziyareti sırasında askeri destekli bir çete tarafından öldürüldüğü bölge.

Yıllarca ev hapsinde tutulduktan sonra, Aung San Suu Kyi, NLD'yi 2015'te ezici bir seçim zaferine götürdü ve 2020'de daha da büyük bir farkla yeniden seçim kazanmaya devam etti.

Ancak ordu, en son anket sonuçlarını tanımayı reddetti - bunun yerine ülkeyi 10 aylık bir kaosa sürükleyen 1 Şubat'ta bir darbe düzenledi. Ordunun 1000'den fazla sivili öldürdüğüne inanılan kitlesel protestolar şiddetli baskılarla karşılandı ve kısa süre sonra silahlı isyana yol açtı.

Askeri hükümete karşı ilk kez silahlanan bölgelerden biri olan Sagaing, sık sık çatışmalara, askeri önderlikteki katliamlara ve askeriye tarafından atanan yerel yetkililere yönelik suikastlara sahne oldu.

Üç yerel kaynağa atıfta bulunan ve ayrıca "binlerce" kişinin yerinden edildiğini bildiren Myanmar Now'a göre, Cumartesi günü yapılan son hava saldırılarında en az yedi sivil öldü.

Halk Savunma Kuvvetleri (PDF) olarak bilinen silahlı muhalif gruplar, savaşmaya devam etti. Depayin PDF, Pazar günü bir askeri konvoyu bombalayarak 20 askerin öldüğünü iddia etti.

Myanmar'ın 2020 anketlerinde seçilen yasa koyucular tarafından atanan paralel Ulusal Birlik Hükümeti, hava saldırılarında 20 kadar sivilin öldürülmüş olabileceğini, ancak arama ve tanımlama çabalarının devam eden saldırılar nedeniyle engellendiğini söyledi.

NUG İnsani İşler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsan hakları ve uluslararası hukuk tamamen göz ardı ediliyor" ve ordunun "tahta giden yolda her şeyi yıkmaya" istekli olduğu belirtildi.

Yerinden edilmiş Depayin sakinlerinin ormanlarda ve diğer köylerde barındıkları bildiriliyor. Yerel Irrawaddy haber kuruluşunun bir raporu, "direniş gruplarının" evlerini terk etmeye zorlanan insan sayısının 30.000'e kadar olduğunu söylediğini aktardı. Rakamları bağımsız olarak doğrulamak mümkün değildi.

Uluslararası silah ambargosu çağrısı yapan Fortify Rights'ın insan hakları savunucusu Patrick Phongsathorn, "Cuntanın Depayin'deki saldırıları bir savaş suçu teşkil edebilir ve ülke genelinde gördüğümüz sivil nüfusa yönelik saldırılarla tutarlıdır" dedi.