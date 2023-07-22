Ziraat Bankası, emekli maaşı alan müşterilerine büyük bir müjde vererek özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli müşteriler başvurularını yaparak uygun faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası'nın emekli müşterilere özel olarak sunulan bu ihtiyaç kredisi kampanyası, maaş hesabını Ziraat Bankası'na taşıyan emekli vatandaşlar tarafından kullanılabilecek. Başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilecek ve 5 dakika içerisinde başvuru sonuçları bildirilecek. Onaylanan krediler ise istenilen zamanda emekli müşterilerin hesaplarına yatırılacak.

Bu özel kampanyadan faydalanmak isteyen emekli müşteriler, Ziraat Bankası'nda banka müşterisi olmalı ve maaşlarını bu bankaya taşımalıdır. Maaş hesabını Ziraat Bankası'na taşıdıktan sonra, başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaçlarına uygun bir şekilde 100.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklardır.

Ziraat Bankası'nın sunmuş olduğu 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan müşterilere 100.000 TL kredi ödemesi, emekli maaş hesapları üzerinden yapılacak. Emekli müşteriler, Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurularını kolaylıkla yapabilirler. Bankanın müşterisi olmaları durumunda daha avantajlı faiz oranlarıyla kredi kullanma imkanı sunulmaktadır.

Emekli müşterilerin başvurularını gerçekleştirmesi durumunda, ihtiyaç kredisi ödemeleri aynı gün içerisinde hesaplarına yatırılmaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen emekli müşteriler, en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeleriyle birlikte başvurabilirler. Ayrıca, bankanın internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da başvuruda bulunma imkanına sahiptirler.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan müşteriler, düşük kredi puanına sahip olsalar bile, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden gelir belgesi olmadan 7 gün 24 saat boyunca 100.000 TL'ye kadar kredi kullanabileceklerdir.

Bu özel ihtiyaç kredisi kampanyası, emekli müşterilere acil nakit ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılama fırsatı sunmaktadır. Ziraat Bankası'nın sağladığı bu özel kredi imkanları sayesinde, emekli vatandaşlar finansal ihtiyaçlarını güvenle karşılayabileceklerdir.