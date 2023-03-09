Ziraat Bankası Emekli Maaşını Çekenler Dikkat: 199.000 TL'ye Kadar Ödemeler Yapılacak, Bankadan ve İnternetten Alın!

Ziraat Bankası emekli maaşı çeken vatandaşlar için 199.000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası üzerinden başlatılan emekli kredi kampanyasında başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler yapılacak ve krediler hesapları yatırılacak. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler için başlatmış olduğu bu kampanya nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu vererek hemen aynı gün içinde ödemeler yapacağını açıkladı. Ziraat Bankası emekli maaşı hesabınız üzerinden 199.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası yapmış olduğu ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte emekli olan kişilere ödemeler gerçekleştirmeye devam etmektedir. 2023 yılı Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu Kredi kampanyasında emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyor olmanız halinde veya emekli maaşınızı Ziraat bankası'na taşımanız durumunda kredi başvuruları hızlı bir şekilde gerçekleştirilir ve ödemeler hesaplara yatırılarak hemen kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara banka şubeleri üzerinden bireysel müşteri temsilcisi aracılığı ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. 199.000 TL kredi kullanacak olan kişilere ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapacak olan Ziraat Bankası emekli kredisi kampanyası ile birlikte vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler vererek kredilerini hesaplarına yatırarak kullandırmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden daha önce emekli kredisi kullanan vatandaşlarda maaş müşterisi olmaları durumunda kullanmış oldukları kredileri ve Ödemiş oldukları limitlere göre tekrardan hesaplama yapılarak ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredileri için tekrardan Ziraat bankası'na başvurularını gerçekleştirebilmektedirler.