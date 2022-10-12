Ziraat Bankası emekli maaşı alan kişiler için yeni açıklama yayımladı! 100.000 TL için şart istemeyecek, Maaş alanlara

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlara 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacağı açıklandı. Ziraat Bankası, emekli maaş alan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu yeni kampanyada 100000 TL kadar şart istemeden gelir belgesiz olarak kendi bankasından maaş alan kişilere ihtiyaç kredisiyle birlikte borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen tüm vatandaşlar için en yakın banka şubeleri sizlere hızlı bir şekilde hizmet verecek ve onaylanan kredinizin ne kadar olduğunu, emekli maaşı, hesabınıza göre, sizlere söyleyecektir.

Emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası üzerinden almıyorsanız maaş, taşıma işlemlerini yaptıktan sonra başvurunuzu gerçekleştirebilecek ve onaylanan kredinizin ne kadar olduğunu, bu şekilde görebileceksiniz. 100000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçları hesaplanarak tek üzerine, ihtiyaç kredisi limitleri belirlenir ve bu limitleri kullanırsınız. Bankalar üzerindeki kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak istemiyorsanız, Ziraat Bankası tarafından kredi onay alamazsınız.

Emekli maaş alan vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden, yapacakları işlemler için ilk önce internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurabilirler ve buradan kredi ön onayı alabilirler. Kredi ön onay aldıktan sonra sizlere en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek emekli maaş hesabınız aracılığıyla birlikte kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyor olmanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden 100000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde borç kapatma kredisi alarak düşük faizli kredi lerden yararlanacaksınız. Emekli maaşınız sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de almanız durumunda, sizlerde bu şekilde başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi alabileceksiniz.