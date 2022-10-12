Nakit ödeme olacak! 3 banka birleşti ve IBAN numarası üzerinden 40 bin TL ödeyecek

40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, şartlara uygun olan tüm vatandaşları, belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları ile birlikte 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırlandığı açıklandı. Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank tarafından verilecek olan 40000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında şartları uygun olan tüm vatandaşlara belli şartlar dahilinde 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanıyor. Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu ihtiyaç kredisi kampanyalarında ön şartlar dahilinde ihtiyaç kredisi alacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlar dahilinde hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri yapılacağı açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka şubelerine gitmeden de başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalar üzerinden işlemlerini hızlı bir şekilde yapacak olan tüm vatandaşlara bankalar belirli şartlar dahilinde ihtiyaç kredilerine hemen aynı gün içinde ödemektedir.

Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank...

Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak veya banka şubelerine gitmeden, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak sizlerde ihtiyaç kredisi alabilmektesiniz. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sağlayan bankaların başında gelmektedir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda, Akbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

QNB Finansbank üzerinden cep telefonunuz aracılı ile birlikte SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz gerekiyor. Yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar üzerinden sizlerde hemen aynı gün içinde işlem yaparak, kredi kullanabilirsiniz. Finansbank haricinde ayrıca kredi başvurularınızı mobil uygulamalar üzerinden de kolay bir şekilde yapabileceğinizi söyleyebiliriz.

Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusu da diğer bankalarda olduğu gibi cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya internet bankacılığını kullanarak hemen yapılmaktadır. Denizbank resmi internet kesimlerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek, kredi almak isteyen tüm vatandaşları, belirtilen şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. Denizbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilirsiniz.