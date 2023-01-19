Ziraat bankası duyurusu: Banka kredi notuna bakmadan 40.000 TL ödeme yapacak!

Ziraat Bankası Banka haberi sizlere 40000 TL'ye kadar ödeme verileceği hakkında duyuruldu. Ziraat Bankası üzerinden banka 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi olarak verilecek. Ziraat Bankası banka kredi notuna bakmadan, vatandaşların acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri, tüketici kredisi kampanyası ile birlikte yeni düşük faiz oranları ile birlikte kredi yaptı ve ocak ayı sonuna kadar bu krediyi devam ettirecek.

Banka kredi puanı uygun olan her vatandaş, 40000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilecek ve ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak bu kredilerden faydalanabileceklerdir. 40000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin sadece bireysel müşteri olması veya emekli olması durumunda kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası, 40000 TL kredi kampanyası...

Ziraat Bankası yapmış olduğu gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kampanyasında banka kredi notuna bakmadan onay veriyor. Kredi notuna bakmadan işlem yapacak olan Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 40000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödeyebilmesi için bankadan maaş almasını istemektedir.

Emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu bankalar üzerinde olması durumunda kredi başvurularına en yakın banka şubesinden ve banka internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilir, sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyorlarsa ve maaş müşterisi ise Ziraat Bankası kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası kredi kampanyası detayları hakkında tüm bilgileri resmi internet siteleri üzerinden öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.