En az 108 en fazla 2.499 TL veriliyor! Devletten ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 4 destek ödemesi başladı! Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşların maddi açıdan zorluk yaşamaması adına kalem kalem yeni destek ödemelerini de devreye alıyor. Bu ödemeler arasında elektrik, doğal gaz, çocuk yardımı ve aile destek programı gibi önemli yardım ödemeleri yer alıyor. Tutarlar faturalar için 108 TL'den başlayıp 2.500 TL'ye ulaşıyor.

Devletten ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 4 destek ödemesi başladı. En az 108 en fazla 2.499 TL veriliyor. Her ay milyonlarca haneye milyonlarca lira destek ve yardım ödemesi yapılıyor. Yapılan bu destek ödemeleri vatandaşın maddi açıdan mağduriyet yaşamaması adına sağlanıyor. Bu kapsamda 2023 yılıyla birlikte destek ve yardım ödemelerinde artış yaşandı. Kalem kalem yeni rakamlar ise hesaplandı. Yeni ödeme tutarlarını haberimizde bulabilirsiniz.

850 TL İLE 1250 TL ARASI ÖDENİYOR

Türkiye Aile Destek Programı aracılığıyla milyonlarca haneye ödeme sağlanıyor. Ödemeler 850 ile 1.250 TL arasını kapsıyor.

DOĞAL GAZ FATURA YARDIMI...

Doğal gaz fatura yardımı aracılığıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşa ısıl baz harita incelenerek 900 lira ile 2500 lira arasında bir ödeme aktarılıyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ ÖDEMESİ ARTTI

Elektrik desteği kapsamında 75 kw karşılığı 108 TL, 100 kw karşılığı 144 TL, 125 kw karşılığı 180 TL ve 150 kw karşılığı 216 TL ödeme yapılıyor.

YENİ ÖDEME BAŞLADI

Çocuk destek bileşeni ödemesi kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere çocuk sayısına göre 350 TL ile 650 TL ödeme sağlanıyor.

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