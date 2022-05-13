Ziraat Bankası duyuru yaptı! Hesabı olanlar dikkat!

Ziraat Bankası'ndan son dakika kampanyası: 36 eşit taksit ile 30.000 TL. Ülkemizin öncü kamu bankaları arasında yer alan Ziraat Bankası resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre 36 aylık vade seçeneği şeklinde vatandaşlara 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların öncelikli olarak kredi puanlarından en az 1600 olması gerekir. İlk taksit ödemelerinin 3 ay yapılacağı 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisinin ayrıntılarına ulaşmak istiyorsanız haberimizin devamını takip ediniz...

Ziraat Bankası 30.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Ziraat Bankası, özellikle de koronavirüsü salgını dönemi içerisinde vatandaşlara sunmuş olduğu cazip faiz oranları ile İhtiyaç ve taşıt kredisi başta olmak üzere konut kredisi kampanyalarının yanında aynı zamanda iki bayram arası vatandaşları mutlu etmek amacıyla kendilerine 30 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların öncelikli olarak kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeleri de gidip müracaat işlemlerini yapmaları mümkün olabileceği gibi diğer taraftan oturdukları yerden kalkmadan Ziraat Bankası’nın mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini yaparak 36 aylık vade seçeneği şeklinde aylık %1.67 faiz oranı ile 30 Bin TL tutarında ihtiyaç kredisini anında cebe atmaları mümkündür.

Eğer ki sizin de nakit probleminiz varsa ve Ziraat Bankası’nın vermiş olduğu 30.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmak istiyorsanız O halde ya Ziraat Bankası şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirin ya da yukarıda da anlatmış olduğumuz gibi banka şubesine dahi gitmenize gerek olmadan mobil bankacılık uygulamaları üzerinden anında başvuru işlemlerinizi yaparak kredinizi kullanabilirsiniz.