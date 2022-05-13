18 Yaşından Büyük TEB Müşterileri Faiz ödemiyor! Anında faizsiz nakit Çekebilirler! Türkiye Ekonomi Bankası’nın dijital bankacılık uygulaması cepteteb ile bankaların online bir şekilde müşteri olma süreci hususunda teknoloji son safhasına kadar kullanılıyor. Bu hususta çeşitli kampanyalar hazırlanmalara neden oluyor.

Cepteteb uygulaması ile görüntülü bir şekilde görüşme yöntemi ile gerçekleştirilen kredi kartı sürecin nihayetinde kredi kartı onay verilen her yeni müşteriye 6 ay vadeli bir şekilde 0 faiz oranı ile 3 bin TL’ye kadar bir taksitli nakit avansı fırsatı sağlanıyor.

Kredi kartı müracaat işlemlerini sadece online yöntemler ile görüntülü bir şekilde gerçekleştirerek yapan müşteriler, bu avantajdan anında faydalanabiliyor. Görüntülü görüşme yöntemi ile müşteri olma sürecini cepteteb mobil uygulaması ile yerine getiren vatandaşlar müşteri olmak istiyorum butonunu işaretleyerek işlemlerini kısa süre içerisinde gerçekleştirebilir.

Ceptetep yeni müşteriye faizsiz taksitli nakit avans kampanyası ayrıntıları neler?

Ceptetep uygulaması ile müşteri olmak ve kredi müracaat işlemlerini gerçekleştirerek onay alabilmek ceptetep uygulamasında birkaç dakikalık işlem ile gerçekleşiyor. Uzaktan erişim bile görüntülü bir şekilde gerçekleştirilecek görüşme sonrasında banka müşterisi olmanızı ve kredi kartınızın onayını anında vermeniz gerekir. Görüntülü görüşme yöntemi ile kredi kartı müracaat işlemlerinizi yapmak için cep telefonunuza cepteteb mobil uygulamasını indirmeniz ve uygulama içerisinde gezinirken Türkiye Ekonomi Bankası müşterisi olmak istediğinizi belirtmeniz gerekir.