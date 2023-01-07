Ziraat Bankası duyuru yaptı! 30 yaş üzerinde olanlara 30 bin TL gelir belgesiz ödeme verilecek!

Ziraat bankası duyurusu sonrasında vatandaşlar bu ödemelerin nasıl verileceğini araştırmaya başladılar. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat bankası duyurusu sonrasında başvurunuzu yaparak onay alabilecek ve bu onay alınan mesaj sonrasında da kredinizi 30 bin TL olarak kullanacaksınız. Kredi notunuza ve faiz oranlarına göre verilecek olan bu ödemeleri, Ziraat bankası banka müşterisi olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak vermektedir. Ziraat bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler, bu kredileri almak için 30 yaş üzerinde olması gerekmektedir.

Başvuru:

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve bu bankanın 30 yaş üzerinde olan o kişilere vermiş olduğu gelir belgesiz 30000 TL kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.

30 yaş üzerinde olup, kredi kullanacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda emekli maaş hesapları üzerinden başvuruları gerçekleştirerek, kredi alınabilmektedir. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara, Ziraat Bankası, hızlı bir şekilde kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Ziraat Bankası, 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredilerde özellikle düşük faiz oranları ile birlikte devlet destekli kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Devlet bankası olmasından dolayı daha uygun faiz oranlarıyla birlikte vatandaşların tercij etmiş olduğu, bankaların başında gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 30000 TL ödemeyi, belgesiz ve kefilsiz olarak ödeyecek.

Kamu bankalarından olan Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan VakıfBank Halkbank üzerinden de hesabınızın olması durumunda dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilirsiniz.