Annelere, Babalara, Yaşlılara ve Emeklilere Ödeme! Tek bir şartı yerine getiren 30.000 TL alacak

Annelere, Babalara, Yaşlılara ve Emeklilere 30000 TL kadar ödeme almak için Denizbank, Akbank tarafından yeni bir kampanya başlatıldı. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek Denizbank ve Akbank tarafından ihtiyaç kredisi kullanabilirler. 30000 TL'ye kadar kredi kullanmanız durumunda sizlere en fazla 36 ay vadeli kredi ödeme tablosu oluşturulmaktadır.

30000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka müşterisi olması durumunda, işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanya böyle katılabilmeleri için öncelikli olarak kimlik numaraları üzerinden kredi notu sorgulaması yapılıyor. Denizbank, Akbank yaptığı bu kampanyada, emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan tüm bireysel müşterilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde işlemlerinizi bu iki banka üzerinden SMS atarak yapabilirsiniz.

BAŞVURU: Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden, cebimde kredi kampanyasına katılabilirsiniz. 32 80 numarasına kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak göndermeniz durumunda, Denizbank, SMS ile kredi kampanyasına katılmış olacak ve 5 dakikada sonucu öğreneceksiniz. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı 44 25 numarasına gönderebilir veya bu bankanın müşterisi olmanız durumunda, Akbank Direkt uygulamasını kullanarak şubelere gitmeden kredi kullanabilirsiniz.

Her iki banka üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların düşük faiz oranlarıyla birlikte ödeme alabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle emekli maaşı alan vatandaşlar, emekli maaş müşterileri olmaları durumunda kredi ödemelerini gerçekleştirebilmeleri için maaş müşterisi olmasıyla birlikte 100000 TL gibi yüksek limitli krediler kullanabiliyor.

Akbank ve Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin belirtilen şartlara uygunlukları bakımından kredi ödemeleri aynı gün içinde ödenecek borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerinde yine aynı gün içinde tüm banka borçları kapatılarak işlem yapılacaktır.