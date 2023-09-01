Ziraat Bankası, yeni başlatmış olduğu bireysel tüketici kredisi kampanyasından 10000 TL ve 30000 TL arasında, müşterilerine ihtiyaç kredisi, ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kredi kampanyasıyla birlikte yeni bir aya başladıktan sona düşük faizlerde kredi kullanmak isteyen vatandaşların her zaman ilk tercih etmiş olduğu bankayı kendileri olması istemektedir.

Ziraat Bankası, Bireysel kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faiz oranlarıyla birlikte sizlere en fazla 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi ödemesi gerçekleştirmektedir.

ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek kimliğimizle birlikte bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu yeni kredi kampanyası ile birlikte ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanarak, nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli yeni bir kredi paketi hazırladı.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden, bankanın kendi resmi internet sitesini kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyorlar. Ziraat Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda son işyerlerinde uzun süredir çalışıyor olması, banka tarafından istenirken, kredi notunun ise 1100 ve üzerinde olması istenmektedir. Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar içinde kredi başvurusu yapıyor ve emekli maaşıma bankalar üzerinde olan tüm vatandaşları kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor.