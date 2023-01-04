Sabah karar verildi! Bankaya gidip, bunu yapan emekliye 7.750 TL maaşa ek para yatacak!

Bankaya gidip, bunu yapan emekliye 7.750 TL maaşa ek para yatacak! Sabah karar verildi! Son zamanlarda emekli maaşını taşıma işlemini yapan emeklilere bankaların hazırladığı promosyon ödemeleri merak konusu oluyor.

Emekli maaşına temmuz ayında yapılan zamla birlikte emekli maaşı hesabını bankalara taşıyanlar, bankaların özel olarak hazırladığı promosyon ödemelerinden faydalandı.

Fakat yılbaşı ile yeniden zamlanan emekli maaşı ile bankalar yeni bir promosyon kampanyası daha başlattı. Emekli promosyon kampanyalarından yararlanmak için ne yapmak gerekiyor, banka promosyon kampanya ne zaman bitiyor? Merak edenler için bilgilendirici detaylar şöyle aktarılıyor.

Emekli maaşını taşıyanlar 7.750 TL ödeme alıyor!

Temmuz ayında emekli maaşlarına gelen zamla birlikte hazırladıkları emekli promosyon kampanyaları ile bir yarış içine girdi. 2023 yılında asgari ücretin artışı ile birlikte emekli maaşlarına da zam gelerek, en düşük emekli aylığı 5.250 TL olarak belirlendi.

2022 yılındaki emekli promosyon kampanyalarına katılamayan ve 2023 yılında yapılan EYT düzenlemesi ile emekli olanlar için yeniden promosyon kampanyaları başlatıldı. Birçok büyük bankanın da içinde olduğu kampanyalar, 7 binin üstünde rakamlar sunuyor.

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