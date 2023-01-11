Ziraat Bankası duyurdu! Ocak 30’a kadar ödeme olacak, Ay sonunu beklemeden 30.000 TL ödeme

Ekonomik sıkıntı yaşayan tüm vatandaşlar için kampanya başlatan Ziraat Bankası, bireysel müşterilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri, gerçekleştirecekleri kampanyalar hazırlamaya devam ediyor. Başvurularını gerçekleştirerek, Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlara verilecek olan 30000 TL gelir belgesiz ihtiyaç kredisi belirli şartlar ve politikalara uygun olan vatandaşlara kimlikleriyle birlikte ödenmektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden kendi sosyal medya hesapları üzerinden ve banka şubeleri üzerinden yapılan duyurularda özellikle ilk tercih olarak kendi banka müşterileri için kredi imkanı sağlamaktadır. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada 30000 TL'ye kadar krediyi sadece bireysel müşterileri ve banka kredi puanı uygun olan kişilere verirken, emekli olan kişilerin maaş müşteri olması durumunda kredi notuna bakmadan da onay vereceğinin altını çizdi.

Ziraat Bankası, 30000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ocak ayının sonuna kadar başvurularını gerçekleştirerek, Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşları ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Başvuru gerçekleştirerek, 30000 TL kredi ödemesi alacak olan tüm vatandaşlara, Ziraat Bankası, belirli şartlara uygun olarak kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir.

Emekli olan kişileriyle birlikte sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlar, başvuru yapmak istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda kredi ödemelerini gerçekleştirebilmeleri için Ziraat Bankası, mobil uygulaması internet bankacılığı kullanması gerekiyor. Ziraat Bankası şubelerine gitmeden de bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve 30000 tl kredi başvurusunu yaparak, yine şubelere gitmeden kredi ödemesi alabilirsiniz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Ziraat Bankası yapmış olduğu mobil uygulama kredisinde 30000 TL'ye kadar vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kredi imkanı vermektedir.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara kredi ödemelerine kadar onaylandığı belli olmaktadır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların banka müşterisi olması durumunda yüksek limitli krediler kullanabilmektedirler. Ziraat Bankası, aynı zamanda diğer bankalardaki olan borçlarınızı kapatabileceğiniz borç kapatma kredileri de sizlere, ocak ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte vermektedir.