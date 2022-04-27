Ziraat Bankası duyurdu! Bankada hesabı olan kişileri ilgilendiriyor! 50.000 TL ödeme almak için bir adım kaldı. Nakit ihtiyacınız varsa hemen 50.000 TL ödeme alın! Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara nakit kredi kampanyası başladı. 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu kredilere katılabilmeniz için banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması, sigortalı olarak çalışan kişilerin son işyerlerinde 6 aydır çalışıyor olması, emekli olan kişilerin ise bankaya maaş taşıması veya bu bankadan maaş alması gerekmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere destek olarak kredi imkanı sunacak olan Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyalarda düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası olarak sizlere hızlı birşekilde verilecek bu kredilerde banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası banka şubesine gitmeden kredi kullanacak olan vatandaşlar kendi hesapları, bankada var ise banka şubesine gitmeden internet bankacılığı şifresini müşteri hizmetleri numarasını arayarak alabilir ve Ziraat Bankası, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan istediği zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredilerinde, emekli olan kişiler bu kredileri kullanmak istiyorlarsa maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alması şartı ile hızlı birşekilde kredi onay alabilirler. Ziraat Bankası, 50000 TL'ye kadar vermiş olduğu, ihtiyaç kredilerinde, emekli olan vatandaşların diğer bankadaki olan borçlarını kapatarak da 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturup, kredi imkanı sunmaktadır. Size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kimliğinizle birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve bu bankanın ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da, işlemlerinizi gerçekleştirerek, 50000 TL kredi onayı alıp almadığınızı görebilirsiniz.