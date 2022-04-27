Emekliye Müjde! Sabah 08.30'da Duyuruldu! Ek Ödeme 6100 TL Oldu! Emekli olan kişilere nasıl işlem yapılacak belli oldu! Emekli olan vatandaşlar için 6100 TL'ye kadar ödeme verecek olan bankalar belli oldu. Türkiye'de kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde özel bankalardan olan Garanti Bankası Akbank ve Denizbank, emekli olan vatandaşlara bayram için 6100 TL ödeme vereceğini açıkladı. Yapılan bu kampanyaya katılacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmek için banka hesaplarının olması ve emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alıyor olması gerekmektedir. Emekli maaşını bankalar üzerinden alan vatandaşlar, 6100 TL'ye kadar almış oldukları ödemelerde, ihtiyaç kredisi olarak işlem yapacaklar ve bu parayı geri ödemelerinde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabilecek ve geri ödemesini yapabilecektir.

Başvuru nasıl yapılır?

Ramazan Bayramı için verilecek olan 6100 TL emekli ödemelerinde başvuruları, bankaların kredi başvurusu nasıl yapılıyorsa o şekilde yapmanız gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bankanın resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak veya en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolay birşekilde yapabilir. Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız, çok emekli maaşı hesabı üzerinden ayrıca mobil uygulama şifresi alarak da 6100 TL kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz.

Denizbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler ise cep telefonları üzerinden SMS atabilirler. Emekli maaşınızı, Denizbank üzerinden alıyorsanız kredim yazın boşluk bırakıp dum adınızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. Sms ile kredi başvurusu yapan kişiler, onay almaları durumunda hemen aynı gün içinde kredi sonucu öğrenirler. 32 80 numarasına gönderilen mesaj sonrasında banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verir, onaylanan tutarı ise hemen söyler.

Akbank ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise emekli maaşı hesabı bankalar üzerinde olması durumunda hemen internet şifresi alarak, bankaların mobil uygulaması üzerinden 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Düşük faiz oranları ile kullanacağınız bu krediler, bayram için verilecek ve ödemeleri ise diğer kurban Bayramı sonrasında yapmaya başlayacaksınız.