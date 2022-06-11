Ziraat Bankası Duyurdu! Babalar Gününe Özel Babalara 100 TL Ödeme Var!

Ziraat Bankası nakit kampanyası olarak babalar gününde yeni bir kampanya başlattı! Bankkart kullanan kişilere 100 TL ödeme verilmektedir. 250 TL üzerinde her alışverişe 25 TL ödeme verecek olan Ziraat Bankası, 4 alışveriş yaptığınızda bankamatik kartınıza 100 TL geri ödeyecektir.

Kampanya 08 Haziran tarihinde başladı ve 20 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. Elektronik, Kozmetik, Cafe ve Restoranlar, Giyim ve Aksesuar, Saat alışverişleriniz için geçerli olacak bu ödemeleri alabilmeniz için bankkart kullanmanız gerekmektedir.

Üye iş yerlerinde yapacağınız alışveriş Elektronik, Kozmetik, Cafe ve Restoranlar, Giyim ve Aksesuar, Saat ise, üye pos cihazından geçirdiğiniz tutarın 250 TL olması durumunda 25 TL ödeme alacaksınız. Bu kampanyadan 1000 TL alışveriş yapan kişiler, (4 ayrı olacak) 100 TL alacaklardır.

Kampanya Koşulları

Kampanya 08 Haziran ve 20 Haziran arasında geçerli olacak, Bankkart mobil uygulaması üzerinden verilecektir. Kampanya başvuru yapacak olan kişiler sadece en fazla 100 TL ödeme almaktadır. E-Ticaret hizmeti veren üye iş yerlerinde işlemler yaptıysanız bu kampanyaya dahil olmayacaksınız. İşlem yapacak olan kişiler, BANKKART pos cihazı üzerinden yapılması gerekmektedir.

Babalar Gününe Kredi Kampanyası Var mı?

Ziraat bankası babalar günü için ihtiyaç kredisi kampanyası yapmıyor. Yalnız bankadan kredi kullanacak olan kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda ihtiyaç kredileri hemen hesaplarına yatıyor. Başvuru yaparak kredi almak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak buradan nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz öğrenebilirsiniz. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvuru sonrasında kredi onayı alan vatandaşlara hemen 50 bin TL'ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar verilmektedir. Sizlerde ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankası üzerinden başvuru yapabileceksiniz.