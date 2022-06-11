Trendyol'dan Alışveriş Yapanlara Güzel Haber! Artık 500 TL üzerinde alışveriş kredisi alabileceksiniz

Trendyol duyurdu! Alışveriş kredisi alacak kişilere müjdeli haber geldi. Trendyol üzerinden alışveriş yapan ve nakit sıkıntısı yaşayan kişilere artık bankalar aracılığı ile kredi verilecektir. Trendyol üzerinden alışveriş yaptınız ve kredi almak istiyorsanız artık bankaya gitmenize gerek yok.

QNB Finansbank, Akbank ve Vakıfbank ile anlaşmalı olarak verilecek kredilerde 500 TL üzerinde yapacağınız tüm alışverişlerde kredi onayı alacaksınız. QNB Finansbank Akbank ve Vakıfbank üzerinden başvuru yaptığınızda, onay alırsanız, siparişiniz kadar başvurunuzu yaparak aldığınız ürünlere göre 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturacaklardır.

Trendyol Alışveriş Kredisi

Sepetindeki ürünlerin tutarı kadar kredi başvurusu yapacak ve onaylanan tutar kadar hemen ödeme alarak, para ödemesi yapmadan banka kredisi ile alışveriş yapmış olacaksınız. Maksimum vade seçenekleri ise bilgisayar satın aldığınızda 12 ay vadeli olacak, tabletlerde 6 ay, 5000 TL altındaki cep telefonlarında 12 ay, 5000 TL üzerindeki cep telefonu alımlarında ise 3 ay vadeli kredi alacaksınız.

Diğer tüm alışverişleriniz için 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığınız zaman anlaşmalı olan banka kredi politikalarına göre onay alınacaktır. Daha önce banka çalışması olan ve banka kredi notu uygun olan herkes başvuru yaparak kredi kullanacaklardır. Bankalarda sıkıntısı olan kişiler, onay alamazlar.

Başvuru için yönlendireceğiniz uygulama üzerinden tüm kredi başvuru formunu eksiksiz doldurmanız gerekmektedir. Bu şekilde başvuru yapmanız durumunda banka değerlendirecek ve sizlere aynı dakika içinde sonuç verecektir. Onaylanan tutar da gerekli adımları sağladığınızda kullanabileceksiniz.

Faiz Oranları Nedir?

Faiz oranlarını merak edenler ise bankaların uyguladıkları güncel faizlerlerden yararlanacaklardır. Vakıfbank Akbank ve QNB Finansbank üzerinden verilecek bu kredilerde banka kredi notuna bakılarak onay verilecektir.

Kredi aldığınızda, 30 gün içinde kredi ödemesini yapmak istiyorsanız, ilk taksit ödemeden başvuru yaparak tüm borcu faizsiz olarak kapatabileceksiniz.

Kredim Neden Onay Almadı!

Nakit kredi kullanacak olan kişiler ile Trendyol alışveriş kredisi alacaklar aynı şartlarda kredi kullanır. Buna göre başvuru yaptığınızda bankaların belirlendiği kredi kampanyasına katılabilecek olan kişilerin banka politikalarına uygun olması durumunda işlem yapacaklardır. Başvuru yapacak olan kişilerin özellikle 1200 ve üzerinde kredi notu olması gerekmektedir.