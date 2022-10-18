Ziraat Bankası duyurdu! 50 bin TL kredi paketi sadece o kişilere verilecek! Düşük faizli onay alın!

Ziraat Bankası, 50000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlara yeni bir paket duyurusu paylaştığını, bu sabah itibariyle duyurdu. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan yeni kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyalarında nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi onayı vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde, belirtilen kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşların aynı gün içinde kredi ödemelerini internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de alabileceği haberi verildi. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, kredi şartlarına uygun olan tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olup, hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri alabilecekleri bu kampanyalara hızlı bir şekilde katılabilirsiniz.

Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru...