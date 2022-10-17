Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank ve TEB Bankası Açıklıyor! Bu Sabah Hesaplara 100.000 TL Yatıyor

Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank, Halkbank ve TEB Bankası yapmış oldukları yeni kampanya ile birlikte gelir belgesiz olarak yüksek limitli krediler vermeye devam edeceğini duyurdu. Ekim ayının sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman kredi başvurularını gerçekleştirerek, bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilir. 100 bin TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredilerinde dileyen vatandaşlar, başvuru gerçekleştirmek için şubelere gitmeden internet üzerinden de işlem yaparak, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu kredilerden faydalanabilir.

BAŞVURU NASIL YAPILIR? 100.000 TL KREDİ ÖDEMESİ...

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şubelerinden banka internet sitesi üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda işlemlerin hemen yapabileceğini söylemek istiyoruz.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kamu bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile birlikte bu bankadan, dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, 100000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması durumunda en düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Halkbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde kamu bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile birlikte kredi başvurunuzu banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden yapabilirsiniz.

Akbank 100000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankanın cep telefonu üzerinden SMS atarak, kredi başvurusu kampanyasına katılabilir veya banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi gerçekleştirmek için Akbank Direkt uygulamasını kullanabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte, şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilir ve kredi onay alabilirsiniz.