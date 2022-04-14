Ziraat Bankası duyurdu! 13.000 TL İçin şart istemeden hesaplara yatmaya başladı

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara başvurularını yapmaları durumunda 13.000 TL gelir belgesiz olarak sunulacak. Banka üzerinden yapılan açıklama nakit ihtiyacı olan 18 yaşından büyük olan herkesin başvurularını gerçekleştirerek alabileceği ihtiyaç kredisi kampanyası bayrama kadar devam edecek. Vatandaşların Bayram ihtiyaçları için kullanabilecekleri kredi kampanyasına katılabilmeleri için banka bazı şartlara uygun olan vatandaşlara onay verecek.

Devlet Bankası Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan kişilerin banka kredi puanı ile birlikte gelir durumu önemli olmaktadır. Banka geliyor durumu uygun olan vatandaşlar ile birlikte bireysel olan vatandaşlar başvurularına gerçekleştirerek 13.000 TL 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Ziraat Bankası 13.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar 13 bin TL'ye kadar nakit kullanmak istiyorlarsa banka üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızı mı olması durumunda en yakın banka şubesine giderek kimliğimizi ve gelir belgesini vermeniz yeterli olacaktır. Banka üzerinden yapılan başvurularda hızlı bir şekilde sonuç alacak olan kişiler ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı da bu Kredi de sunmaktadır. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek Bu banka üzerinden kredi onayı almaları durumunda Banka hesabı olan vatandaşlara Ziraat Bankası mobil uygulaması üzerinden hesaplarına ödeme yapacaktır.

Emekli olan kişiler Bu krediyi kullanabilmeleri için emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinde olması gerekiyor. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alınıyorsa başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde sonucunu alabilir ve nakit kredi kullanabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşların kredi onayı almaları için en az son iş yerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmasını banka istemektedir. Bu şartlara uygun olan vatandaşlar Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden başvurularına gerçekleştirebiliyor.